الدكتور علي عبدالعال ينعي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

أرسل د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، برقية تعزية لفوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحرينى ،قدم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.
وأكد عبد العال أن الراحل كان صاحب مواقف وسعيا دءوب نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربى، مضيفا :" نحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء" ، داعيا الله عز وجل وأن يلهمكم وشعب البحرين الشقيق وقيادته صبر المؤمنين".
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