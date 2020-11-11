مدبولي ينعي رئيس وزراء مملكة البحرين لوفاته اليوم

نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق، وإلى قيادة وحكومة البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم، بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

كما قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم الأربعاء.

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صرّح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، موضحا أن الرئيس أرسل برقية تعازي تضمنت الاعراب عن خالص التعازي لمملكة البحرين حكومةً و شعبًا في وفاة للمغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعيًا الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.