رئيس مجلس الشيوخ يلتقى كامل الوزير للتهنئة بالمنصب الجديد

وكان الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أرشيف مجلس الشورى من واقع ما نشرته جريدة الأهرام على مدار الحياة النيابية المصرية.

جاء ذلك على هامش استقبال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، فى ضوء استقبال المهنئين له بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، وتزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور، أبرزها زيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبدالرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.