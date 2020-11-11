فى مؤتمر المسئولية المجتمعية.. صناع الخير تستعرض إنجازاتها خلال 1000 يوم

تستعرض مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال مشاركتها فى النسخة العاشرة من مؤتمر المسئولية المجتمعية ما قدمته فى 1000 يوم من جهود أهلية خيرية متميزة من مبادرات انسانية رائدة منذ انطلاق مسيرتها التنموية قبل 3 سنوات وحتى الآن.





ويمثل صناع الخير فى مؤتمر المسئولية المجتمعية والمقرر انعقاده الإثنين المقبل 16 نوفمبر مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء وفريق من قيادات المؤسسة، ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية تطبيق مفهوم مواطنة الشركات وعرض أفضل الممارسات والمجهودات المبذولة لتخطى جائحة كوفيد 19 بأقل خسائر ممكنة.



وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المؤسسة ستستعرض ما قامت به من أعمال خلال 1000 يوم منذ بداية تأسيسها فى نهاية عام 2017، لافتا إلى أن المؤسسة نجحت فى إنجاز عدد من المبادرات الإنسانية الرائدة استفاد بها أكثر من مليون مواطن غير قادر فى أنحاء الجمهورية وخصوصا فى القرى الأشد احتياج والمناطق الحدودية والنائية، ومن ضمن هذه المبادرات "اطمن على نفسك، أولادنا فى عنينا، عنيك فى عنينا، نبض حياة، شريان حياة، لمسة خير، فرحة، حماية".



وأشار زمزم إلى أن مشاركة صناع الخير فى المؤتمر ستشمل أيضا استعراض استراتيجيات العمل التى تبنتها المؤسسة مع الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ومع الجهات الرسمية ومع الأفراد، لافتا إلى أن المؤسسة سعت من خلال تبنى هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والجوع والتمتع بصحة جيدة وتوفير المياه النظيفة وخلق فرص عمل مناسبة للبيئة المحيطة، والاستفادة من المناخ المصرى العام الداعم لتكامل الأدوار والتناغم التنفيذى بين الجهاز الإدارى للدولة والعمل الأهلى والذى تجلى فى جهود مواجهة أزمة كورونا حيث تعاملت الحكومة المصرية بمرونة فائقة لمواجهة أزمة كورونا ومتغيراتها، ورسمت السيناريوهات المحتملة وسعت لتكامل الجهود مع المجتمع المدنى و مجتمع الأعمال المسئول، الأمر الذى ظهرواضحا خلال الأزمة.



يذكر أن مؤتمر المسئولية المجتمعية تنظمه شركة "سى إس آر ايجيبت" فى نسخته العاشرة يوم 16 نوفمبر 2020 تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافى والعبور بالأزمات" ، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموى وبمشاركة ممثلى مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى ومتخذى القرار.