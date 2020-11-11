السفير محمد عرفى: مصر تدعم التعليم الجامعى فى جيبوتى

استقبلت السفارة المصرية بجيبوتى، وزير التعليم العالى الجيبوتى، الدكتور نبيل أحمد، وعرض السفير المصرى محمد مصطفى عرفى جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى التعليم الجامعى.





ووفق بيان، أكد السفير محمد مصطفى عرفى، أن القاهرة حريصة على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما فى مجال التعليم، أخذا فى الاعتبار الأهمية التى يمثلها هذا المجال باعتباره قاطرة للتنمية. وأشار إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح فى تدشين تعاون بين جامعة طنطا وجامعة جيبوتى، تلبى فيه الجامعة المصرية الاحتياجات التعليمية وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الشعب الجيبوتى الشقيق. وثمن الوزير الجيبوتى الجهود المصرية، مؤكدا حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من خبراته المتعددة فى هذا الصدد.

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