رئيس البرلمان العربى يعزى قيادة وشعب البحرين فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن تعازيه ومواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وللأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والاسرة الحاكمة وشعب وحكومة وبرلمان مملكة البحرين، فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.





ووفق بيان رسمى، أكد رئيس البرلمان العربى أن مملكة البحرين والأمة العربية والعالم بأسره فقد برحيل قامة كبيرة من قامات الأمة العربية وشخصية مُلهِمة فى تاريخ مملكة البحرين والامة العربية والعالم كرس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، الذى عاش فى وجدانه يدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته ويبادر إلى معالجة التحديات وتجاوز المعوقات التى تقف أمام احتياجاته، مضيفا: "ستظل بصمات واسهامات وانجازات الفقيد رحمه الله على كل المستويات يشهد لها الجميع والتى أكدتها المكانة الرفيعة التى حظى بها سموه فى قلوب جميع البحرينيين عرفاناً بما أداه، رحمه الله، لصالح الوطن وأبنائه على مدار تاريخه الحافل بالإنجازات فى حب الوطن والمواطن والسهر على راحته". أضاف رئيس البرلمان العربى: "أننا نستذكر بكل فخر واعتزاز تاريخ الفقيد الزاخر بالمواقف المُشرفة التى سيُخلدها التاريخ بأحرفٍ من نور من أجل تنفيذ مشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، الإصلاحى وتعظيم الطفرة التنموية التى تشهدها المملكة فى المجالات من خلال استراتيجيات ومشروعات تنموية أسهمت فى تحقيق مكتسبات وطنية فى كل مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البحرين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ملك البحرين وولى العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحرينى الصبر والسلوان".

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