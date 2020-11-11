فى جميع المستويات الوظيفية .. محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ 820 موظفا

تضمنت الحركة ترقية 820 موظفًا اعتبارًا من 1 يوليو 2020 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2020 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة، قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدورى الثانى لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية، إذ تضمنت الحركة ترقية 348 موظفًا تخصصيًا و75 موظفًا مكتبيًا و54 موظفًا فنيًا و213 موظف خدمات، و130 موظفًا حرفيًا على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأشار قرار المحافظ إلى أن يمنح الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2020 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

وأكد راشد حرص المحافطة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبًا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى فى العمل.