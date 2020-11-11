عبد المحسن سلامة يعلن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

جاء ذلك على هامش زيارته لمجلس الشيوخ، ولقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية. وأهدى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أرشيف مجلس الشورى من واقع ما نشرته جريدة الأهرام على مدار الحياة النيابية المصرية.

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