عبدالمحسن سلامة: رئيس مجلس الشيوخ قامة قانونية كبيرة

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة فى كل المجالات، وسيكون للعمل التشريعى دور رئيسى فيها، مضيفًا: "سيكون مجلس الشيوخ إضافة قوية لمصر".





جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، وفد من مؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، وبحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ الصحفى بجريدة الأهرام.

وهنأ سلامة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ، وكذلك عودة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدًا أن عبدالرازق قامة قانونية رفيعة المستوى وإضافة كبيرة للغرفة التشريعية الثانية – مجلس الشيوخ – العريقة على حد وصفه.

فيما رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بـ عبدالمحسن سلامة، مؤكدًا اعتزازه بمؤسسة الأهرام العريقة، إذ نشأ على قرأتها.

فى سياق متصل، دعا عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الشيوخ لحضور الاحتفالية التى تنظمها الأهرام بمناسبة مرور 145 عامًا على تأسيسها، لاسيما وأنها ثانى مؤسسة صحفية فى العالم بعد النيويورك.

وشهد اللقاء، أهدى عبدالمحسن سلامة، نسخة من أرشيف مجلس الشيوخ منذ نشأته وحتى آخر خبر كُتب عنه، ونسخة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم ميلاد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن نسخة أخرى تم إهدائها إلى أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان.