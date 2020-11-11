مصطفى مدبولى يمنح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة، سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التى أسهمت فى إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

ونوه مدبولى إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة فى كل من محافظتى الإسكندرية ومطروح، لافتًا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيًا مع المحافظين على مدار اليوم.

وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذى قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية فى تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التى استمرت فى الهطول لساعات طويلة، لافتًا إلى أن المشكلة التى واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت فى المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة التى توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل فى محافظته، وفقًا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم فى التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفى الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية فى التعامل الفورى مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذى عقده أمس، لمتابعة مستجدات الموقف الحالى للمشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، مؤكدًا ضرورة الإسراع فى تنفيذ كل الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمى والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

وشدد على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، إذ سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التى ستظل فى القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أى من العاملين فى تلك المقرات الرئيسية التى سيتم إخلاؤها.

وفيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ "البلاك فرايداى"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، فقد شدد رئيس الوزراء ضرورة التطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشددًا على أنه سيتم إغلاق أى محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.