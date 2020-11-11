مصدر أمني يكشف سبب حدوث صوت انفجار داخل مصنع سماد بالدقهلية

كشف مصدر أمني سبب حدوث صوت انفجار داخل مصنع سماد بالدقهلية، بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المصدر: إن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" نشرت خبراً بعنوان "أنباء عن حدوث صوت من مصنع السماد قبل قليل" بمحافظة الدقهلية. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فحصت الواقعة و تبين أن الصوت عبارة عن تفريغ هواء من مواسير الآلات الخاصة بالمصنع، وأن ذلك يحدث كل فترة طبقاً لفنيات تشغيل الآلات، دون حدوث أى تأثير على سير العمل بالمصنع، ولم ينتج عنه ثمة إصابات أو تلفيات.

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