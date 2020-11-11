ديسمبر ويناير يسجلان أعلى معدل بالوفيات.. الحكومة تحدد إجراءات خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح بين 35 و50 عامًا، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فأكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن ازدحامًا وإقبالًا من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما لفتت إلى أنه بات من الملحوظ عالميًا أن أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظرًا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في ظل الوباء فلابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وحددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبًا لزيادة الأعداد وتداعياتها على النظام الصحي والاقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية والتجمعات وطول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الالتزام بالكمامة ومسافة التباعد كلها عناصر تؤثر سلبًا على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.