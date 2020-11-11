وزير الزراعة لسفير السودان: تفعيل مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعتي إنتاج حيواني ونباتي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

القصير خلال الاجتماع أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة اشكال الدعم للسودان الشقيق وفي جميع المجالات وخاصة الزراعة نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال وقال القصير إن كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة السودان سواء في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمكينة الزراعية والتقاوي والبذور والشتلات والاسمدة والتصنيع الزراعي واستخراج الزيوت والامصال واللقاحات البيطرية وأيضا استقبال المتدربين السودانين في مراكز التدريب التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف القصير أنه سوف يتم تفعيل مذكرة التفاهم بإنشاء مزرعتين بالسودان للإنتاج الحيواني والنباتي وإرسال قوافل بيطرية وإنشاء معامل متخصصة في فحص الصادرات والواردات نظرا لامتلاك مصر أفضل معامل لتحليل المبيدات في الأغذية والمعتمدة دوليًا.

وزير الزراعة قال إن هناك فرصة تاريخية لتعميق التعاون نظرًا لاهتمام القيادات العليا في مصر والسودان لشراكة استيراتيجية حقيقية والاستفادة من المميزات النسبية والمواد الخام في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الدولتين.

من جانبه أشاد السفير محمد الياس بالدعم الذي تقدمه مصر للسودان خاصة في ظروف الفيضان الأخيرة وتطلع الى شراكة حقيقية في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات المصرية بما يساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالسودان

وأضاف أن بلاده حريصة على تعميق التعاون مع الشقيقة مصر لما يربط البلدين من علاقات راسخة وتاريخية والبناء على هذه العلاقات القوية وتحويلها إلى مشروعات تنموية.