انفوجراف.. بعد توجيهات السيسي بسرعة تنفيذها.. أبرز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

تشارك مصر في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا.

يرصد موقع دوت الخليج أهم مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة بعد توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تنفيذها فى التقرير التالي:

الربط الكهربائي مع السودان

أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أول أبريل 2020 التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات

إجمالي القدرات المستهدفة 300 ميجا وات

تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 6.8 مليون دولار.

الربط الكهربائى مع الأردن

ترتبط مصر مع الأردن منذ عام 1999 بمشروع ربط كهربائي عبر خط تصديري تصل قدرته إلى 450 ميجاوات

تسعى وزارة الكهرباء لزيادة قدرات الربط الكهربائي مع الأردن لنحو 2000 ميجاوات

صدرت مصر كهرباء إلى الأردن خلال عام 2019 بقيمة تبلغ 15.5 مليون دولار.

الربط الكهربائي بين مصر والأردن ضمن مشروع الربط الثماني لربط شبكات الكهرباء في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا، بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

الربط الكهربائي مع ليبيا

أنشئ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عام 2002

تقوم مصر بتصدير الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات

تبلغ قيمة الكيلووات 11 سنتًا

صدرت مصر طاقة كهربائية إلى ليبيا بقيمة 4.4 مليون دولار خلال العام الماضي.

الربط الكهربائي مع قبرص

وقعت مصر في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بينها وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة 2000 ميجاوات.

تتمثل المرحلة الأولى في تنفيذ سعة 1000 ميجاوات من مشروع خط الربط الكهربائي المصري القبرصي اليوناني مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر.

مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 6 سنوات

الربط الكهربائي مع السعودية

وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012

يسمح لمصر الربط بدول الخليج وآسيا من أجل تبادل الطاقة في فترات الذروة بحد أقصى 3000 ميجاوات

تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

يساهم في التمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية

الربط الكهربائي مع أوروبا

مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا ما زالت قيد الدراسة