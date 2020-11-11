بعد زيارته لليونان.. #السيسي يتصدر تويتر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الأربعاء، في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول وسط العاصمة اليونانية أثينا.

فيما جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم عزف النشيد الوطنى للدولة المصرية، وكذلك عزف النشيد الوطنى لليونان.