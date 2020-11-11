اجتماع لجنة تحكيم مبادرة تنمية لاختيار أفضل الأفكار المشاركة

اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بمبادرة "تنمية" لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة واختيار الأفضل من بينهم، وتسلط المرحلة الأولى من المبادرة الضوء على إنجازات وجهود المتقدمين في مجال التنمية المستدامة.

تنقسم لجنة التحكيم إلى لجنتين فنية وإعلامية وتضم اللجنة الفنية كل من ( الدكتور/ حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة - دكتورة/ منى عصام الدين فايد، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط - الوزير المفوض/ ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية)

وتضم اللجنة الإعلامية كل من ( دكتورة/ هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة - الإعلامى/ أسامة كمال - د/ لميس جابر كاتبة وأديبة).

يذكر أن مبادرة تنمية تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.