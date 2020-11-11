عاجل .. الكاف يحدد الحالة الوحيدة لحضور جماهير في نهائي القرن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدة قواعد ولوائح لضمان استمرار نشاط كرة القدم في القارة السمراء، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لحضور الجماهير في المباريات الأفريقية بشكل عام، فقد حدد الكاف، أن تُلعب جميع المباريات بدون جماهير، والحالة الوحيدة التي يمكن للجماهير حضور المباريات فيها، هي موافقة حكومة البلد المستضيفة للمباراة، على حضور الجماهير، وفي هذه الحالة سيوافق الكاف على حضور الجماهير، بشرط ألا يزيد العدد عن 50% منسعة الملعب.

وطلب اتحاد الكرة المصري من الجهات الأمنية، حضور 5 آلاف مشجع فقط من كل نادي،في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك، مع التعهد بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وإجراءات التباعد الإجتماعي.

وينتظر اتحاد الكرة موافقة الجهات المعنية بحضور الجماهير، لكي يبدأ في تجهيزات حضور الجماهير، والتنسيق مع القطبين، والإتفاق على آليات حضور الجماهير.

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