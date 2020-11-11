Vodafone فودافون تقدم أنظمة Red بعروض مختلفة.. تعرف عليها

أعلنت Vodafone فودافون عن أنظمة Red بعروض مختلفة حتى يتمكن العملاء من اختيار الأنسب لهم لاسيما أن أنظمة Red من فودافون شهرية وتقدم دقائق وميجاباتيس، لذا نوضح كل نظام على حدا.

نظام Red Welcome الشهري

• هو نظام شهري يقدم ألف دقيقة لجميع الشبكات.• 4 جيجا انترنت و200 رسالة لجميع الشبكات .• كما يوفر خدمة الاحتفاظ بالمكالمات التي تصل والهاتف مغلق.• خدمة منع المعاكسات والتي تمكنك من حظر الأرقام التي تتسبب في إزعاجك .• سعر الباقة 100 جنيه في الشهر.



نظام Red Classic الشهري



• يوفر هذا النظام العديد من المميزات والخدمات.

• يقدم 500 رسالة لجميع الشبكات و9 جيجا انترنت.

• 2000 دقيقة لجميع الشبكات .

• يقدم خدمة التجوال خارج مصر والتي تتيح استقبال المكالمات بسعر 2 جنيه للدقيقة.

• استخدام خدمة أنغامي بلس مجانا مع خدمة الاحتفاظ بالمكالمات.

• سعر هذه الباقة هو 200 جنيه في الشهر. • يوفر هذا النظام العديد من المميزات والخدمات.• يقدم 500 رسالة لجميع الشبكات و9 جيجا انترنت.• 2000 دقيقة لجميع الشبكات .• يقدم خدمة التجوال خارج مصر والتي تتيح استقبال المكالمات بسعر 2 جنيه للدقيقة.• استخدام خدمة أنغامي بلس مجانا مع خدمة الاحتفاظ بالمكالمات.• سعر هذه الباقة هو 200 جنيه في الشهر. اقرأ أيضًا.. أسعار الراوتر الهوائي من vodafone فودافون بخصومات في "البلاك فرايداي"

نظام Red Him الشهري



• اشتراك شهري يتيح لك 4000 دقيقة لجميع الشبكات.

• 2000 رسالة لجميع الشبكات أيضاً و20 جيجا انترنت.

• يتيح لك خدمة التجوال، ويقدم لك 30 دقيقة مجاناً للمكالمات الدولية.

• الهدايا المجانية مثل 3 رحلات عبر شركة كريم، وخدمة الاحتفاظ بالمكالمات الفائتة .

• يتيح لك الاشتراك المجاني في خدمة أنغامي بلس .

• يقدم قسائم شراء مجانية بقيمة 300 جنيه كل 3 شهور.

• سعر هذا النظام هو 400 جنيه في الشهر .



نظام Red Traveler الشهري



• هو نظام شهري يقدم 6000 دقيقة مكالمات.

• 35 جيجا إنترنت و6000 رسالة لجميع الشبكات.

• يتيح لك الاشتراك في خدمة أنغامي بلس مجانا.

• قسائم شراء مجانية كل 3 شهور بقيمة 450 جنيه.

• يوفر لك 4 رحلات مجانية عبر شركة كريم.

• يقدم 45 دقيقة أثناء التجوال خارج مصر، و45 دقيقة للمكالمات الدولية.

• سعر الإشتراك في هذا النظام هو 600 جنيه شهرياً .