قصة مقتل محمد عادل بـ 8 طعنات نافذة تثير غضب السوشيال ميديا .. وشقيقه : ساعدوني أجيب حقه

جريمة بشعة يتصدر على إثرها هاشتاج عايزين حق محمد عادل مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل طالب 22 عاما بمنطقة عين شمس أمام معهد المطرية على يد بلطجية بـ 8 طعنات نافذة.

تعود تفاصيل الواقعة البشعة، أثناء مقاومة محمد عادل الشهير بـ "بامبو" لمحاولة الاستيلاء على أمواله التي كانت بحوزته ليسددها كمصروفات دراسية، محاولا الدفاع عن نفسه من يدِ البلطجية، إلا أنهم قيدوه داخل "توك توك" ليتملكوا منه، ويسددوا له 8 طعنات نافذة أودت بحياته للأبد.

محمد عادل



محمد عادل الشهير بـ بامبو تعرض لحادث بشع مؤلم انتفضت على إثره مواقع السوشيال ميديا، للغدر الذي تعرض له الشاب العشريني من قِبل بعض الشباب "بلطجية المنطقة" كما أكد شهود العيان.

عايزين حق محمد عادل



وجه شقيق المجني عليه "بامبو"، رسالة لمتابعي هاشتاج عايزين حق محمد عادل، قائلا: "ساعدوني يا جماعة وصلوا الحادثة لقضية رأي عام علشان حق أخويا مش هيروح ع الأرض... وعند الله تجتمع الخصوم"

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ورصدت كاميرات المراقبة جزءا من لحظات العنف والبلطجة التي أودت بحياة الشاب محمد عادل، وطعنه بـ 8 طعنات نافذة في مناطق مختلفة من جسده، 6 طعنات في بطنه وظهره وطعنتين في المنطقة السفلية كانت كفيلة بسقوط الضحية غارقًا في دمائه أمام أعين زملائه وسكان المنطقة كما بفيديو كاميرات المراقبة.