بسمة تعلن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا

أعلنت الفنانة بسمة، عن نتيجة المسحة الثانية التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا، بعد إصابتها مؤخرًا من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

كتبت بسمة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "الحمدلله النتيجة اتحولت لسلبية ألف شكر لك يا رب، شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا".

وتابعت: "لكن أكبر شكر لأمي الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من أول يوم لحد هذه اللحظة، يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمدلله".

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الجدير بالذكر، أن أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم منهم سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، ريم العدل، بسمة، نشوى مصطفى.

