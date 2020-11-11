الصحة: إجراء الكشف على الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية بالسويس

أجرت صحة السويس الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة السويس ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على الأنيميا والسمنة والتقزم.

كما أطلقت وزارة الصحة حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر 2020.

من ناحية أخرى، قامت إدارة التمريض بمديرية الصحة في السويس، بتطعيم الطلاب من العقار الخاص للعلاج والوقاية من الديدان المعوية، وهو قرص قابل للمضغ وسهل البلع وآمن وفعال، ولا يوجد منه أي آثار جانبية، وجديرآ للذكر بان الحملة انطلقت من الأحد 8/11 وتنتهي 19 نوفمبر الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: الصحة تطلق حملة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس (تفاصيل)



حيث يتم الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.