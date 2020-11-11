جامعة أسيوط تكرم الإعلامى أيمن عدلى فى ختام فعاليات المؤتمر الدولى للتنمية

كرمت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، اليوم الأربعاء، الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بعد محاضرتة عن "كيف يتصدى الإعلام للشائعات".





ووفق بيان رسمى، أكد عدلى خلال المحاضرة بحضور عدد كبير من من أبناءها الأطباء وعمداء الكليات من مختلف كليات جامعة أسيوط، أن المعركة الحقيقية الآن للدولة المصرية هى معركة الوعى والتى تتطلب إعلاماً قوياً يواجه التحديات والتهديدات والمخاطر، التى تتعرض لها مصر فى أعنف فترة من تاريخها وتشمل الأكاذيب والشائعات والأخبار الكاذبة والتى تستهدف خلق حالك من الإحباط لدى المواطن. أضاف عدلى فى ختام فعاليات المؤتمر الدولى العاشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى تحت عنوان "التحديات والحلول" والذى نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً فى رفع ثقافة الوعى والتصدى لكل الأفكار الهدامة، التى تسعى إلى نظرها كل قنوات أهل الشر وهو ما يجب التصدى له ثقافياً وإعلامياً ومحتمعياً، لأن الحرب أصبح حرب فكر ومعلومات. كما شهد ختام المؤتمر تكريم السادة عمداء ووكلاء الكليات وبعض القيادات الإدارية ومديرى العموم والإدارات بالجامعة، لما بذلوه من جهد دؤوب ومشاركتهم الفعالة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا.

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