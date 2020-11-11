رئيس وزراء اليونان: مصر تلعب دورا محوريا فى وقف الهجرة غير الشرعية لأوروبا

وقال رئيس وزراء اليونان خلال المؤتمر إن القاهرة وأثينا تمثلان نموذجا للتعاون الذى توج بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدا أن مصر تعتبر حليفا كبيرا لأوروبا. وأضاف ميتسوتاكيس أن مصر تلعب دورا محوريا فى وقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا. وكان الرئيس السيسى، قد عقد اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى إطار زيارة رسمية إلى اليونان.

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