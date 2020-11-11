قال جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه تم تمويل 6534 مشروعًا للشباب بـ753 مليونًا و978 ألفًا و881 جنيهًا، من خلال برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.





ووفق بيان رسمى، أضاف نورالدين: "أمشروعك ساهم فى توفير 15 ألفًا و457 فرصة عمل، فمستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمويل عدد من البنوك لمشروعك، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة بمختلف مجالات الإنتاج". وأوضح، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، ومساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة للبرنامج، وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أى أعباء مالية، وأن هناك فروعًا للبرنامج بجميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ: تمويل 6534 مشروعًا للشباب بـ 754 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.