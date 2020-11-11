عاجل.. السيسى: توافقنا مع اليونان على ضرورة التصدى للانتهاكات بشرق المتوسط

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته بالمؤتمر عن خالص سعادته للتواجد مجددا فى اليونان، وعن خالص عزائه لأهالى الضحايا جراء زلزال بحر ايجه.
وأكد السيسى أن مصر واليونان يمتلكان علاقات قوية، وأنه بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات فى منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه تم التوافق على ضرورة التصدى للانتهاكات فى شرق المتوسط، كما أكدنا أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجب ربطها بأى دين.
ولفت إلى أن شمولية الحل السياسى فى ليبيا هو الحل الوحيد للاستقرار بها.
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