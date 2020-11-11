وفد مصر بالأمم المتحدة: دعم التسوية السياسية بليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار

وأضاف الوفد، فى كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان ضمن ألية المراجعة الدورية الشاملة لمراجعة سجل ليبيا فى حقوق الإنسان، أن مصر تدرك للتحديات التى تمر بها ليبيا والتداعيات المباشرة لتفاقم الأوضاع على المواطن الليبى وتمتعه بكامل حقوق الإنسان.
وأشار الوفد إلى تأثر دول الجوار جراء تصاعد التهديدات الإرهابية ونقل المقاتلين الأجانب من مناطق صراع أخرى بالمنطقة الى ليبيا، وانتشار الأسلحة والميلشيات المدعومة من قوى خارجية، وبما يؤثر سلبا على إرادة واستقلالية القرار الليبى وعرقلة جهود المؤسسات الوطنية الليبية فى إرساء دعائم السلام والاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
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