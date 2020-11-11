جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة الرياضية بالقوات المسلحة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد الكوادر المؤهلة فى العلوم المختلفة وتأهيلهم علمياً وعملياً .

ويهدف البروتوكول إلى دعم سبل التعاون الأكاديمى والرياضى المشترك بين الجانبان ، وإقامة نظام كفء للتعليم ونشر الوعى العلمى من خلال كليات متخصصة ومعاهد قادرة على توفير العنصر البشرى العربى المؤهل للتميز ، وعقد دورات تدريبية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو إحدى فروعها .

حيث تضمن البروتوكول تقديم منح دراسية مجانية لطلبة المدارس العسكرية الرياضية من الأبطال الرياضيين الحاصلين على الثانوية العامة وذلك إتساقاً مع فلسفة الأكاديمية لجذب الطلاب الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية .

كما تضمن البروتكول إستغلال المنشآت الرياضية لكلا الطرفين ضمن فاعليات إقامة البطولات والمعسكرات التى ينظمها الطرفين وكذلك إشتراك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بدورى الكليات والمعاهد العسكرية الذى ينظمه جهاز الرياضة للقوات المسلحة .

بدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة رحب خلالها بالحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الرياضية والتعليمية ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى والتعليمى فى المجالين العسكرى والمدنى .

وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن فخره وإمتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكداً أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هى إحدى بيوت الخبرة العربية فى مجالات تخصصاتها مشيراً إلى أنه منذ نشأتها تقوم الأكاديمية بدور رائد فى تقديم خدماتها المتميزة فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمى كما تم إقامة يوم رياضى بين المسئولين بجهاز الرياضة للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للنقل البحرى .