رئيس البرلمان ينعى رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

أرسل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، برقية تعزية إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحريني، قدم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا في وفاة الأمير خليفة ‏بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.

وقال عبد العال، في البرقية، إن الراحل المغفور له بإذن الله انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالعطاء والإنجازات، وكان صاحب مواقف وسعي دؤوب نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربي.

وأضاف رئيس مجلس النواب "ونحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده ‏بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء، ويلهمكم وشعب البحرين ‏الشقيق وقيادته صبر المؤمنين".‏