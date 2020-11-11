رئيس وزراء اليونان يشيد بدور مصر في تعزيز العمل لمواجهة تحديات المتوسط

أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والعمل على استمرار التقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية والحرص على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة اليونانية أثينا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، رئيس اليونان كاترينا ساكيللاروبولو، في إطار زيارة رسمية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.