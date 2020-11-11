إحالة أوراق المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية للمفتى

أسدلت محكمة جنايات الاسماعيلية الدائرة الثانية اليوم الأربعاء، الستار على أبشع جريمة هزت الإسماعيلية وهى اغتصاب سيدة أمام زوجها فى مقابر الإسماعيلية وشغلت القضية الرأى العام فى مصر وتم الفصل فى القضية خلال مدة قصيرة لبشاعتها.

أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف ومحمود مجدى بحضور محمود نصر محمود وكريم همام وكلاء النائب العام بالإسماعيلية وأمانة سر محمد عبدالستار بإحالة المتهم الرئيسى عبدالكريم غريب عبد الكريم وشهرته اسلام الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 14/12/2020للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقى المتهمين لتلك الجلسة.

وقررت المحكمة فى جلسة امس الثلاثاء تأجيل المحاكمة الى جلسة اليوم الأربعاء للمرافعة.

واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم للدفاع عن المتهمين.

وكانت محافظة الاسماعيلية شهدت جريمة بشعة داخل مقابر الاسماعيلية جرى فيها اغتصاب زوجة امام زوجها دون رحمة او شفقة على أيدي مسجل خطر بمساعدة 3 من أعوانه تحت تهديد الأسلحة البيضاء .

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية من تاجر كراتين مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرض زوجته للاغتصاب امام عينيه داخل المقابر على يد مسجل خطر بمعاونة 3 من اصدقائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الاسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العميد هشام الشريف مفتش مباحث الإسماعيلية والعقيد أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات بالمديرية والمقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونوه النقباء شريف لطفى ومصطفى الهادي ومحمود عبد الفتاح معانو المباحث

اوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث ان المجنى عليها"ع" 25 عام وزوجها "ك"27 عام يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها وانه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته الى مقابر الاسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذى اختفى فجأة اثناء عملهما فى تجميع المخلفات والكرتون واثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا ب4 اشخاص يشهرون الاسلحة البيضاء فى وجههما.

وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدى عليه بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة امام زوجها داخل احدى المقابر بمقابر الاسماعيلية تحت تهديد السلاح الابيض.

كما توصل فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "عبدالكريم.غ" المتهم بالاغتصاب وشهرته اسلام 28 عام عاطل ومسجل خطر، و"عبدالغفار.ي"، 17 عام و"كريم.ا" 16 عام، "واحمد.م"، 16 عام.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين عقب تقنين الاجراءات وبارشادهم تم ضبط الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الجريمة.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقرر المستشار شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر زيتون، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما اخرى ثم تم احالتهم الى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتهم التى أصدرت قرارها المتقدم.