السيسي من اليونان: توافقنا على الرفض كامل لتوجيه أي إساءات للأديان أو لمشاعر المؤمنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن العلاقات بين مصر واليونان تاريخية ، مضيفا : " تم التوافق على التصدي لكافة الانتهاكات في منطقة شرق المتوسط ، ".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء اليوناني : "جددنا دعمنا لمبدأ دعمنا للحل الشامل للقضية القبرصة ، وتطرقنا لضرورة شمولية الحل السياسية في ليبيا وما يستلزمه ذلك من حلول معالجة لجذور الأزمة عبر خلاصات مسار برلين ، ومبادرة القاهرة ، وتفكيك الميليشيات المسلحة ومواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".
وتابع : على خلفية الاستفزازات الاحادية في شرق المتوسط وانتهاج سياسات تم التوافق على التضامن من أجل التصدي للانتهاكات ف الشرق المتوسط واتفقنا على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".
وشدد الرئيس على أنه تم التوافق على الرفض كامل لتوجيه اي إساءات للأديان أو تأجيج المشاعر والتعصب لدين معين .
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