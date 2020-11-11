السيسي من اليونان: توافقنا على الرفض كامل لتوجيه أي إساءات للأديان أو لمشاعر المؤمنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن العلاقات بين مصر واليونان تاريخية ، مضيفا : " تم التوافق على التصدي لكافة الانتهاكات في منطقة شرق المتوسط ، ".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء اليوناني : "جددنا دعمنا لمبدأ دعمنا للحل الشامل للقضية القبرصة ، وتطرقنا لضرورة شمولية الحل السياسية في ليبيا وما يستلزمه ذلك من حلول معالجة لجذور الأزمة عبر خلاصات مسار برلين ، ومبادرة القاهرة ، وتفكيك الميليشيات المسلحة ومواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".

وتابع : على خلفية الاستفزازات الاحادية في شرق المتوسط وانتهاج سياسات تم التوافق على التضامن من أجل التصدي للانتهاكات ف الشرق المتوسط واتفقنا على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".

وشدد الرئيس على أنه تم التوافق على الرفض كامل لتوجيه اي إساءات للأديان أو تأجيج المشاعر والتعصب لدين معين .