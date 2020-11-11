فخور بكل الأطباء.. عوض تاج الدين: الأداء المصري في أزمة كورونا أشبه بحرب 73

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الأداء المصري فى التعامل مع ازمة كورونا متميز يشبه ماحدث فى 1973.

وأكد تاج الدين، أنه كانت هناك وقفة قومية كبيرة من الدولة ورئيس الجمهورية والجامعات والأطباء فى كل مكان لمواجهة أزمة كورونا التى مازلنا نعانى منها ومن تداعياتها السلبية نفسيًا وصحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومع هذا نحن أفضل من آخرين.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيه، ان الأطباء قاموا بدور حيوى أنقذ البلد فى هذه المرحلة الخطيرة رغم عدد الإصابات التي لحقت بالفريق الطبى أو إستشهاد بعضهم.

وأضاف تاج الدين، انه يفخر بكل الاطباء بصفة عامة وأطباء الصدر خاصة، موجها لهم القول: "دائمًا انتم شجعان و جدعان و أبطال و أكفاء".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه كان هناك نقص فى بعض المستشفيات والإمكانيات لكن عندما أستنفرت الدولة والقطاع الطبى بشدة تخطينا الأزمة بنجاح، موضحا انه فى البداية كانت هناك مستشفيات عزل فقط، ولكن دخلت معها فى الخدمة 77 مستشفى للصدر والحميات، وحاليًا أغلب المستشفيات بها رعاية مركزة واغلبها فيه رعاية مرضى الجهاز التنفسى وايضا ًاستطاع اطباء مصر وضع بروتوكولات مثالية لمعالجة المرضى.