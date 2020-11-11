اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاشات نوفمبر للأعضاء والورثة

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء صرف دفعة معاشات نوفمبر عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، والورثة.
وبلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع 98 ألفا
و727 طبيبا موزعين على: 63 ألفا و652 طبيبا بشريا، و16 ألفا و536 صيدليا، و7 آلاف و405 أطباء أسنان، و11 ألفا و143 طبيبا بيطريا.
وبلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء طبقا لآخر صرف خلال العام الجارى، 262 مليون جنيه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمعاشات عن عام 2020، مبلغ 953 مليون جنيه.
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