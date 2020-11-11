وأضاف : " هناك علاقات مميزة تربط بين مصر واليونان، وهناك تواصل منتظم عن مختلف القضايا الإقليمية، وتبادل للرؤى بشأن إحداث نقلة نوعية في التعاون على كافة المستويات ، وتوظيف الزخم الناتج عن القمة الثلاثية التي عقدت في قبرص " .
وتابع: على خلفية الاستفزازات الاحادية في شرق المتوسط وانتهاج سياسات تم التوافق على التضامن من أجل التصدي للانتهاكات ف الشرق المتوسط واتفقنا على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".
وتابع : " للابد من محاسبة الدول المنتهكة لقرارات المجلس الامن التي توفر الملاذ الأمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي من اليونان: توافقنا على ضرورة محاسبة الدول التي توفر الملاذ الأمن والمنصات الإعلامية للإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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