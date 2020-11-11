السيسي من اليونان: توافقنا على ضرورة محاسبة الدول التي توفر الملاذ الأمن والمنصات الإعلامية للإرهاب

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التعزية المواطنين اليونانيين المتضررين من جراء الزلالزال الذي وقع مؤخرا في بحر إيجة .

وأضاف : " هناك علاقات مميزة تربط بين مصر واليونان، وهناك تواصل منتظم عن مختلف القضايا الإقليمية، وتبادل للرؤى بشأن إحداث نقلة نوعية في التعاون على كافة المستويات ، وتوظيف الزخم الناتج عن القمة الثلاثية التي عقدت في قبرص " .

وتابع: على خلفية الاستفزازات الاحادية في شرق المتوسط وانتهاج سياسات تم التوافق على التضامن من أجل التصدي للانتهاكات ف الشرق المتوسط واتفقنا على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".

وتابع : " للابد من محاسبة الدول المنتهكة لقرارات المجلس الامن التي توفر الملاذ الأمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب" .