وفد مصر لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا وتثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار

أكد وفد مصر لدى الامم المتحدة فى جنيف دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا وتثبيت اتفاقات وقف اطلاق النار التى تم التوصل إليها.
كما أكد الوفد - في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان ضمن ألية المراجعة الدورية الشاملة لمراجعة سجل ليبيا فى حقوق الإنسان - على إدراك مصر للتحديات التى تمر بها ليبيا وكذلك التداعيات المباشرة لتفاقم الأوضاع على المواطن الليبي وتمتعه بكامل حقوق الإنسان .
وأشار الوفد إلى تأثر دول الجوار جراء تصاعد التهديدات الإرهابية ونقل المقاتلين الأجانب من مناطق صراع أخرى بالمنطقة الى ليبيا وانتشار الأسلحة والميلشيات المدعومة من قوى خارجية وبما يؤثر سلبا على ارادة واستقلالية القرار الليبي وعرقلة جهود المؤسسات الوطنية الليبية فى ارساء دعائم السلام والاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
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