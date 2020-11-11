تعرف على قرارات الكاف الجديدة .. زيادة في قوائم اللاعبين وشرط لحضور الجماهير

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدة قواعد ولوائح لضمان استمرار نشاط كرة القدم في القارة السمراء، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
قوائم الفرق
وقرر الكاف زيادة قوائم الفرق في مسابقات الأندية بالقارة السمراء، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا تتكون من 30 لاعب، يتم زيادتها ل 40 لاعب.
وبالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى، مثال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين مما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في اختبار الكشف عن فيروس كورونا.
وبناء على ما سبق، يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 15 لاعبا على الأقل، بما في ذلك حارس مرمى واحد، ، و4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة الكشف عن فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لهم.
ويعتبر أي فريق منسحب من المباراة في الحالات التالية:
- إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين - 15 لاعبًا على الأقل، بما في ذلك حارس مرمى واحد - للعب مباراة ، فسيتم اعتبار الفريق قد خسر المباراة 2 - 0.
- في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بـ COVID-19 ، فسيتم اعتبار الفريق المشارك قد خسر المباراة 2-0.
- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف قد خسر المباراة 2-0.
وفي الحالات الاستثنائية ، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.
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التبديلات
يظل عدد البدلاء المسموح بهم في قائمة المباراة دون تغيير بما يتوافق مع لوائح كل مسابقة، على أن يتم السماح بخمسة استبدالات في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
حضور الجماهير
حدد الكاف لعب جميع المباريات بدون جماهير، ولكن في حالة موافقة حكومة الاتحاد المضيف على إمكانية لعب المباريات بحضور الجمهور، يجب على الاتحاد المضيف الحصول على موافقة مسبقة من الكاف على ألا يزيد عدد الجماهير عن 50٪ من سعة الملعب.
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