منافسة شرسة فى 4 دوائر بمحافظة القاهرة بين مرشحى الأحزاب والمستقلين

تستعد محافظة القاهرة إلى خوض جولة إعادة نارية، فى 4 دوائر بالمحافظة، بين مرشحى الأحزاب والمستقلين، وترصد تحيا مصر فى التقرير التالى أبرز تلك المواجهات:

1- دائرة أول مدينة نصر

تخوض دائرة أول مدينة نصر بالقاهرة، منافسة شرسة على مقعد وحيد، بين مرشح مستقبل وطن، عمرو السنباطى، رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس، والمرشحة المستقلة سمر فرج فودة.

وكانت الدائرة الثالثة، بمدينة نصر قد أسفرت النتائج الأولية للفردي، عن حصول محمد مصطفى السلاب، على أعلى الأصوات بـ91078 صوتا وطارق شكرى 69990 صوتا، ليفوزا مباشرة بمقعدين في الدائرة، فيما تجرى جولة الإعادة على المقعد الثالث بين عمرو السنباطي الذى حصل على 47039 صوتا، وسمر فودة 26323 صوتا.

وتضم دائرة مدينة نصر، قسمي (البساتين ودار السلام) ومخصص لها 3 مقاعد.

2- دائرة حدائق القبة

تستعد الدائرة الخامسة، بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، إلى خوض منافسة ملتهبة بين المرشح سيد نصر، الذى حصل على 9835 صوتًا والمرشح حسين أبو جاد، الذى تمكن من حصد 9335 صوتًا.

3- دائرة البساتين

تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد متبقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لدائرة البساتين، بيم المرشح اليسارى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والمرشح على عبد الونيس.

وكان الحصر العددى، أسفر عن فوز المرشح حشمت أبو حجر والذى حصل على 38 ألف صوت، وفوز المرشح خالد عبد الحميد طنطاوى والذى حصل على 36 ألف صوت.

