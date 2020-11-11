شحاتة وأبوريدة وحازم إمام أبرز المدعوين لحفل تكريم محمد صلاح اليوم

قررت اللجنة االخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية تكريم نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، وذلك في حفل يُقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، على هامش معسكر المنتخب المصري لخوض مواجهتي توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لعدد من رموز الرياضة المصرية القدامى والحاليين، وأبرزهم: محمود حسن تريزيجيه - نجم أستون فيلا الإنجليزى - ومحمد الننى - لاعب أرسنال - وحسن شحاتة - المدير الفنى السابق لمنتخب مصر - وهانى أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة الأسبق - وشوقى غريب - المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى - كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد - نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق - حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.

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ويسعتد المنتخب المصري للعب مباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

