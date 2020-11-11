نهضة السلاجقة الحلقة 7.. أحداث مثيرة تخطف قلوب المشاهدين

نهضة السلاجقة الحلقة 7 مترجمة تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتدخل ضمن قائمة المسلسلات التركية التي خطفت الأنظار مؤخرًا، ولكن مسلسل نهضة السلاجقة بدأ يدخل في منافسة شرسة مع مسلسل قيامة عثمان الذي يعرض حاليًا.

موعد عرض مسلسل نهضة السلاجقة الحلقة 7



يمكنك متابعة حلقات مسلسل نهضة السلاجقة العظمى على قناة trt التركية، كل يوم إثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث مسلسل نهضة السلاجقة العظمى حول فترة حكم الدولة السلجوقية، خصوصًا فترة تولى ملك شاه للبلاد، وكيف وصلوا للحكم وما واجهوه من صراعات ومؤامرات، بجانب فترة الازدهار التي لحقت بتلك الفترة.

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ويضم مسلسل نهضة السلاجقة مجموعة كبيرة من الفنانين الأتراك الذين برزوا في مسلسلات سابقة لهم حيث يشارك في المسلسل مجموعة من أشهر النجوم الأتراك، ومنهم بطل المسلسل بورا أولوسوي، الذي سيجسد دور السلطان ملك شاه، والفنان غوركان أويغون المعروف عربياً باسم "ميماتي" حيث سيجسد شخصية حسن صباح، كما يجسد الفنان أكين كوتش شخصية السلطان أحمد سانجر، وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة العظام، وايضا الفنانة خديجة شنديل، التي تلعب دور تركان خاتون أقوى نساء الدولة السلجوقية.