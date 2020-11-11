رئيس مجلس الشيوخ يلتقي أحمد الجروان

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم في مكتبه الاستاذ احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح لتقديم التهاني برئاسته مجلس الشيوخ .

وكان قبلها قد أهدي الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

إقرأ أيضاً: عبد المحسن سلامة يهدي أرشيف الشوري بالأهرام لرئيس مجلس الشيوخ والأمين العام



وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.