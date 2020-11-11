استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم في مكتبه الاستاذ احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح لتقديم التهاني برئاسته مجلس الشيوخ .
وكان قبلها قد أهدي الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية.يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.
إقرأ أيضاً: عبد المحسن سلامة يهدي أرشيف الشوري بالأهرام لرئيس مجلس الشيوخ والأمين العام
وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ يلتقي أحمد الجروان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.