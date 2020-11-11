مقاضاة جو هاني.. هاشتاج لإيقاف إساءة الدين الإسلامي ونبيه "صور"

مقاضاة جو هاني، هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تطاول الشاب المصري على الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامي، ليشعل غضب المسلمين حول العالم.

حالة من الغضب العارمة التي ضربت مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار المنشو الذي هاجم فيه الشاب جو هاني الدين الإسلامي، حيث جاء ذلك ردًا على منشور لإحدى الفتيات يرفض أي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، على خلفية ما جرى مؤخرًا وإنتشار رسوم مسيئة للاسلام والرسول.

مقاضاة جو هاني



طالب العديد من المسلمين حول العالم بمقاضاة جو هاني الذي أساء بشكل قاسي ومتكرر للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

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الجدير بالذكر، أن بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، بدأت حملات عديدة عبر السوشيال ميديا تحث على مقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على ذلك.

