محاكمة جو هاني تتصدر "تويتر" بعد إهانته للرسول وبلاغات للنائب العام ضد الشاب المسيحي

تصدر اسم الشاب يوسف هاني أو "جو"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إنتشار تعليقه على فتاة مُسلمة متهكما على نبي المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، واصفا الرسول بأبشع عبارات السباب مُسيئا لمكانته المُقدسة لدى المسلمين.

بدأ هاشتاج محاكمة يوسف هاني يتردد على موقع "تويتر" بعد تعليقاته التي وصفها المتابعين بـ "المقززة" والمُهينة لرمز ديني إسلامي، وذلك خلال سجاله ومشاجرته في التعليقات، مع فتاة مسلمة ليصف الرسول بـ "المتخلف عقليا".

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أثار تعليق يوسف هاني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض قائلا: يجب #محاكمه_يوسف_هاني هو و كل من يهين أو يسب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما يجب محاكمة كل من يسب الأديان والرموز الدينيه فى الإسلام أو فى المسيحية أو حتي اليهوديه خلافك يكون مع شخص و ليس مع أمه بأكلمها، مسلم مسيحي يهودي جميعا أهل كتاب".

