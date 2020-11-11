الإعدام للمتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية إلى مفتي الجمهورية.

وترجع القضية إلى اشتراك المتهم "ع.غ.ع" مع آخرين في اختطاف المجني عليها حال مرافقتها زوجها بمقابر الشهداء بالإسماعيلية، ومواقعتها جنسيًا بالإكراه.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية من تاجر كراتين مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرض زوجته للاغتصاب امام عينيه داخل المقابر على يد مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ضم العميد هشام الشريف مفتش مباحث الإسماعيلية والعقيد أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات بالمديرية والمقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونوه النقباء شريف لطفى ومصطفى الهادى ومحمود عبد الفتاح معانو المباحث أوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

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وتوصلت تحريات فريق البحث أن المجنى عليها"ع" 25 عام وزوجها "ك"27 عام يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها وانه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذى اختفى فجأة اثناء عملهما فى تجميع المخلفات والكرتون واثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا ب4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء فى وجههما.