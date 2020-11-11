البابا تواضروس يستقبل مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا

تواضروس تأتي في إطار التعارف.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن الزيارة جاءت في جو من الود والتقدير المتبادل بين الطرفين، واختتمت بالتقاط الصور التذكارية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الثامنة لإتمام طقس رهباني أصيل لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وهو طقس ارتدائه "الإسكيم الرهباني الكبير"، يوم السبت ١٠ نوفمبر ٢٠١٢ قبل تنصيبه بطريركًا بأيامٍ قليلة.

وأول من ارتدى الإسكيم هو أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس من قبل الملاك وهو عبارة عن حزام جلدي يلف حول الجسم به ١٢ صليب، كإشارة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الروح، النسك.