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بسبب كورونا.. دير مارمينا يصدر تعليمات جديدة للزائرين

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أعلن دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط أن زيارة الدير خلال فترة الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا ستكون مقتصرة فقط على زيارة مزاري الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس. 
وذكر بيان صادر اليوم عن دير الشهيد مارمينا برئاسة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير أنه احترازا من انتشار فيروس كورونا المستجد فإن الاحتفال بعيد شفيع الدير الشهيد مارمينا سيقتصر على زيارة مزارى الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس. 

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وأضاف البيان الصادر عن دير الشهيد مارمينا أن صلوات رفع البخور والقداسات ستكون مقتصرة فقط على الأباء رهبان الدير.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. 

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لقداسة البابا تواضروس تأتي في إطار التعارف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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