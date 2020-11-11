بطريرك الكاثوليك يجتمع مع كهنة الإيبارشية بدار سيدة السلام

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كما ألقى الأب يوحنا بخيت، مدرس الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة الكاثوليكية لقاء آخر من الأباء الكهنة عن "كلمة الله وكيفية تفعيلها في الرعايا."
كان صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد قدم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم وبرفقته الدكتور المستشار جميل حليم، النائب بمجلس الشيوخ.
وذكر بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن الأنبا باخوم قدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في مصر.
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