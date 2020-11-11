بطريرك الكاثوليك يجتمع مع كهنة الإيبارشية بدار سيدة السلام

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اجتماع كهنة الايبارشية البطريركية بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن "أهمية الرؤية في حياة الكاهن"، وعقب ذلك القى نيافة الأنبا باخوم كلمة روحية للأباء الكهنة في اللقاء الذى يستمر على مدي يومين.

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كما ألقى الأب يوحنا بخيت، مدرس الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة الكاثوليكية لقاء آخر من الأباء الكهنة عن "كلمة الله وكيفية تفعيلها في الرعايا."

كان صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد قدم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم وبرفقته الدكتور المستشار جميل حليم، النائب بمجلس الشيوخ.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن الأنبا باخوم قدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في مصر.