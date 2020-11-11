وأوضحت أن وزارة الثقافة تمكنت خلال أيام المهرجان من نقل صورة حضارية عن مصر أبهرت العالم، وتناولتها وكالات الأنباء والفضائيات المصرية والعربية والعالمية، وظهر من خلالها قوة تأثير الفنون في الترويج لمصر دوليًا، وقدرة الدولة على مُجابهة التحديات، بما يسهم في جذب الإستثمارات وتنشيط حركة السياحة، الأمر الذي ينعكس على الناتج القومي للدولة المصرية، لافتة إلى أن دور المهرجان لم يقتصر على الحفلات الغنائية والموسيقية فقط بل قدم رسائل توعية للجمهور من تم إذاعتها قبل وأثناء الحفلات بشكل مباشر.
وتناولت وزيرة الثقافة التجهيزات اللافتة التي شهدها مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، التي شهدت تشييد مسرح مكشوف "النافورة" بساحة الأوبرا، يتسع لنحو 2800 مقعد، يتم استخدام 1400 مقعد فقط، في ضوء قرارات تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 50% فقط لظروف مواجهة وباء فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الضرورية للوقاية وتحقيق التباعد الإجتماعي لمنع انتشار العدوى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المهرجان هذا العام شهد إحياء 29 حفلا غنائيا وموسيقيا على 6 مسارح، تابعة لدار الأوبرا المصرية، حرص على حضورها 11 ألف مشاهد تقريبًا، وذلك بمشاركة 93 فنانا، من 5 دول عربية، بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق موسيقية في حفلات المهرجان، لافتة إلى أن حفل افتتاح المهرجان شهد تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء ساحات الإبداع، وقدم مركز تنمية المواهب 10 عروض فنية، قدمها أطفال وشباب المركز، تنوعت ما بين الغناء والعزف ضمن فعاليات الدورة الـ 29 للمهرجان، واستمع لهم نحو 3 آلاف مشاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة تستعرض تقريرا حول فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال دورته الـ 29 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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