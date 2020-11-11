وزيرة التضامن تسلم فتيات مؤسسة العجوزة الشنط والكتب المدرسية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتيات مؤسسة الفتيات بالعجوزة الشنط المدرسية التي تحملت تكلفتها الوزارة، والكتب الدراسية المهداة من دار "نهضة مصر".

يأتي ذلك في إطار مبادرة الدعم في التعليم التي أطلقتها الوزارة ، والتي تشهد تعاونا بين قطاع المسئولية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي ودار نهضة مصر التي قامت باهداء الكتب المدرسية لكل دور الرعاية التابعة للوزارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كل وسائل الدعم للفتيات من أجل مساعدتهم علي التفوق والنجاح ، مشددة علي أهمية التعليم في بناء شخصية الانسان.

وحثت نيفين القباج الفتيات علي الاهتمام بالدراسة، وأن يقدمن الدعم لبعضهن البعض من أجل تحقيق اهدافهن والتفوق في الدراسة.