عبدالمحسن سلامة..سفير صاحبة الجلالة في أروقة الشيوخ.. رسائل ثمينة من رئيس مجلس إدارة الأهرام للمستشار عبدالرازق

أحد اللقاءات المثمرة التي تمت في أروقة مجلس الشيوخ، جرت اليوم بين رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مع رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق عبدالمحسن سلامة، حيث ظهر من خلال اللقاء فائض التقدير والأحترام الذي يكنه رئيس الشيوخ إلى الصحافة والصحفيين عموما، ولمؤسسة الأهرام خصوصاً. جاء عبدالمحسن سلامة، كأفضل سفراء صاحبة الجلالة، حيث سبق الزيارة ترتيبات جعلت منه ضيفا مميزاً على مجلس الشيوخ، قام بتقديم هدية شديدة الرقي والقيمة، حيث وضع صور وأسماء رئيس وأمين مجلس الشيوخ، على طابعة تذكارية من أول نسخ صحيفة الأهرام العريقة.

سلامة الذي تحدث كرجل دولة مع مجلس الشيوخ، أكد على القدر الذي سيشكله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كإضافة حقيقية وثرية للحياة البرلمانية المصرية، فما كان من رئيس مجلس الشيوخ إلا أن عبر له عن شديد امتنانه للزيارة، وعميق تقديره لمؤسسة الأهرام، التي تعد أشبه بأهرام مصر، من حيث قيمتها وعراقتها. إقرأ أيضاً: عبد المحسن سلامة يهدي أرشيف الشوري بالأهرام لرئيس مجلس الشيوخ والأمين العام

وعبر عبدالرازق عن أنه من أشد المعجبين بتجربة الأهرام، وأنه قارئ شغوف لهذه المدرسة الصحفية العريقة منذ وجود الرمز الأيقوني محمد حسنين هيكل على رأسها، معتبرا أن عبدالمحسن سلامة امتداد لهذا التاريخ المشرف، وأن زيارته لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ تعني الكثير من الرسائل الإيجابية.

رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، قد أظهر احتفاءه بتولي عبدالرازق منصبه الجديد، وقام بإهداءه والمستشار محمود إسماعيل عتمان، عبارة عن أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية. وقدم سلامة للمستشار عبدالرازق التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ مؤكداً ان رئيس مجلس الشيوخ قيمة كبيرة وقامة قانونية رفيعة المستوى معرباً عن ثقته في أن يمثل وجوده على رأس الغرفة الثانية للبرلمان إضافة رائعة للعملية التشريعية.



من جانبه ثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ زيارة سلامة له مؤكدا اعتزازه بمؤسسة الأهرام ذات المكانه الخاصه في وجدانه منذ الصغر واصفا اياها بأنها هرم من اهرامات مصر، ليوجه سلامة الدعوة لرئيس الشيوخ لحضور احتفال مؤسسة الاهرام بمناسبة مرور ١٤٥ سنة على انشائها.

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