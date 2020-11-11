بروتوكول لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة تتيح قروض طلابية لإقامة مشروعات متناهية الصغر

وقعت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة في دعم وتنمية رأس المال البشري.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومحمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية وعدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون، أن جامعة القاهرة لديها خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وتقديم الدعم المباشر للطلاب وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين، وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بسرعة البدء في اختيار مقر وحدة التضامن الاجتماعي، وتوفير المتطلبات الأساسية للتشغيل في أقرب وقت وتقديم خدماتها للطلاب، مشيرًا إلى التعاون المشترك والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي على مدار السنوات الماضية في افتتاح أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات على مستوى الجامعات المصرية، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إلى جانب الدبلوم المهني المشترك لمواجهة تعاطي المخدرات وهو أول دبلوم جامعي متخصص في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط.

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